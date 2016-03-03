Меркель: Германии нужно усилить свою роль на мировой арене

"В открытом мире, мы должны будем брать на себя больше ответственности за то, что происходит за пределами наших европейских границ", - сказала канцлер, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Это означает больше помощи на развитие, это означает больше совместных стандартов защиты окружающей среды, более честной торговли и много другого, чего наверняка нет в закрытых обществах", - добавила Ангела Меркель.

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Как сообщалось, в недавнем выступлении на телевидении Ангела Меркель заявила, что ее обязанностью является нахождение общего для Европы выхода из кризиса мигрантов. Канцлер призвала бороться с причинами бегства мигрантов с их родины, поскольку только преодоление этих причин решитпроблему в долгосрочной перспективе.