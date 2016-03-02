Норвегия планирует принять в этом году 3 тысячи сирийских беженцев

Об этом заявила премьер-министр страны Эрна Сольберг во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает Европейская правда.

"Норвегия и ЕС являются близкими партнерами. Мы разделяем общие ценности и интересы в сфере европейской безопасности и экономики", - отметила она.

"Сегодня наибольшим вызовом является миграция. И мы должны найти совместное решение этого миграционной кризиса", - отметила Сольберг.

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"Норвегия в этом году примет 3 тысячи перемещенных сирийских беженцев, в частности, из Турции", - подчеркнула премьер.

Кроме того, страна, по ее словам, в течение двух лет примет еще 1,5 тысячи беженцев.

Вместе с тем, Юнкер настоятельно рекомендовал странам ЕС "сделать то же самое".

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