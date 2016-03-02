Главный юрист Apple назвал Telegram вредоносным и невзламываемым приложением

Выступление Сьюэлла и директора ФБР Джеймса Коми перед конгрессменами транслировалось на YouTube, передает Лента.ру.

Сьюэлл поддержал конгрессмена Боба Гутлатта, отметившего, что даже в случае подчинения Apple требованиям властей в будущем ФБР все равно придется столкнуться с другими шифрованными сервисами.

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Юрист Apple напомнил о существовании Telegram, который можно скачать на любой смартфон и абсолютно невозможно взломать.

«Это одно из самых вредоносных приложений в руках террористов. Если Apple заставят создать операционную систему для взлома iPhone, это снизит безопасность смартфонов, принадлежащих десяткам или сотням миллионов невинных людей, и ударит по нашей безопасности, но не затронет террористов», — подытожил Сьюэлл.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Apple потребовала от суда освободить компанию от исполнения ранее вынесенного решения взломать смартфон калифорнийского террориста Сайеда Фарука. В обращении к суду корпорация сослалась на Первую поправку к Конституции США, которая охраняет свободу слова и гарантирует компании право «не быть принужденной к высказыванию».

17 февраля глава Apple Тим Кук в открытом письме объяснил, что компания не будет сотрудничать с ФБР, так как схема, по которой структура предлагает разблокировать телефон террориста, ставит под угрозу конфиденциальность данных. Кук назвал ее «лазейкой», с помощью которой можно будет разблокировать любой iPhone. Аналогичного мнения придерживается разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден.

ФБР потребовал от Apple разработать программное обеспечение, которое позволило бы обойти пароль на смартфоне без потери хранящихся в нем данных.

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В Минюсте США заявили, что Apple неверно трактует закон. Прокуроры считают, что компания действует в угоду своей репутации и маркетинговой стратегии.

В результате стрельбы, открытой Фаруком и его супругой Ташфин Малик 2 декабря в конференц-зале города Сан-Бернардино, погибли 14 человек. Еще 21 человек получил ранения. Нападавшие были ликвидированы в ходе перестрелки с полицией. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.