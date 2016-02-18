Сноуден предположил, что ФБР стремится контролировать все iPhone

Такое мнение бывший сотрудник спецслужб США выразил в своем "Твиттере", передает Lenta.ru. Основание для такого вывода Сноуден видит в решении суда, предписавшего корпорации Apple предоставить ФБР программные возможности доступа к информации на iPhone5 уничтоженного террориста Саида Фарука.

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"Те технологические модификации, которых требует ФБР, сделают возможным взлом iPhone модели 5С или старше в течение получаса", - считает Эдвард Сноуден.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля суд обязал Apple разблокировать iPhone одного из преступников, устроивших перестрелку в Сан-Бернардино (Калифорния) в декабре 2015 года. От компании потребовали отключить встроенную функцию, которая стирает данные в телефоне после того, как 10 раз неправильно ввести пароль.

В свою очередь, глава Apple Тим Кук заявил, что будет оспаривать требование ФБР. "Мы всегда делали все, что в наших возможностях и в рамках закона, чтобы помочь ФБР. Но сейчас правительство США просит то, чего у нас нет, и то, что опасно создавать - "лазейку" для iPhone", - написал он.

Напомним, стрельба в Сан-Бернардино, устроенная Сайедом Фаруком и его супругой Ташфин Малик, произошла 2 декабря. Преступники ворвались в конференц-зал центра социального обеспечения и открыли огонь по людям, находившимся в помещении. В результате атаки погибли 14 человек, еще 21 человек получил ранения. Нападавшие были ликвидированы в ходе перестрелки с полицией. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.