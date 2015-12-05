Стрельба в Калифорнии: Обама заявил, что теракты не запугают американцев

Президент США Барак Обама в еженедельном обращении в субботу заявил, что теракты не смогут запугать американцев, передает РИА Новости.

Накануне ФБР объявило, что расценивает нападение в Калифорнии с многочисленными жертвами как теракт.

"Мой наивысший приоритет на посту президента - безопасность американского народа. Эта работа должна объединить нас всех, чтобы мы, американцы, могли сделать все, что в наших силах, чтобы защитить нашу страну", - сказал Обама.

"Мы будем придерживаться наших ценностей свободного и открытого общества. Мы сильны, мы крепки, и нас нельзя терроризировать", — сказал президент США.

Напомним, Cайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик, вооруженные двумя автоматами и двумя пистолетами, убили в среду в Сан-Бернардино (штат Калифорния) 14 человек и ранили 21. Оба были застрелены полицией через несколько часов после того, как скрылись с места происшествия. Полиция изучает возможность того, что Фарук и Малик осуществили нападение из экстремистских побуждений.