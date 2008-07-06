Абрамович заявил, что отдал "старшим олигархам" миллиарды долларов за защиту

В распоряжении газеты The Times оказались материалы защиты Романа Абрамовича, которые были представлены лондонскому суду в ответ на иск Бориса Березовского, требующего с бывшего делового партнера 2 миллиарда фунтов стерлингов. Как пишет The Times, Абрамович заплатил "старшим олигархам" миллиарды долларов за политическую поддержку и защиту, сообщает Лента.ру.

По данным британских журналистов, Абрамович рассказал суду об обстоятельствах, при которых он получил контроль над "Сибнефтью" - компанией, созданной указом президента Бориса Ельцина в 1995 году. Как пишет The Times, Березовский согласился помочь Абрамовичу, пообещав использовать свои личные связи и политическое влияние, при условии, что Абрамович предоставит ему деньги, в которых нуждался принадлежавший Березовскому телеканал ОРТ.

В материалах защиты Абрамовича также говорится о его деловых отношениях с Бадри Патаркацишвили. The Times отмечает, что Патаркацишвили оказал содействие Абрамовичу в получении алюминиевых активов.

Суд по иску Березовского к Абрамовичу начался в Лондоне в апреле 2008 года. Березовский утверждает, что Абрамович вынудил его продать акции "Сибнефти", "Русала" и ОРТ значительно ниже рыночной стоимости, пригрозив, что в противном случае эти активы конфискует государство. Защита ответчика отвергает выдвинутые обвинения.

Березовский называет Абрамовича человеком, близким к бывшему президенту и нынешнему премьер-министру России Владимиру Путину. Абрамович уведомил лондонский суд, что не является таковым, а лишь поддерживает с Путиным хорошие рабочие отношения.