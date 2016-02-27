Решение ЕС о снятии санкций с Беларуси вступило в силу

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты, передает ТАСС.

Санкции Евросоюза продлеваются на один год только в отношении четырех белорусских силовиков, обвиняющихся в организации преследования оппозиции. Это бывшие главы МВД Беларуси Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман и бывший руководитель специального отряда быстрого реагирования министерства Дмитрий Павличенко. Кроме того, в силе остается и оружейное эмбарго. Таким образом, снимаются ограничительные меры ЕС против 170 человек, включая президента страны Александра Лукашенко, а также трех компаний.

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Политическое решение о снятии большинства санкций с Беларуси, которые действовали более 13 лет, было принято главами МИД 28 стран ЕС на плановом заседании Совета сообщества 15 февраля.

"Освобождение остающихся политических заключенных 22 августа 2015 года стало давно ожидаемым шагом. В ответ на их освобождение и проведение президентских выборов 11 октября 2015 года в свободной от насилия атмосфере и, принимая во внимание общий уровень отношений между Евросоюзом и Беларусью, Совет ЕС в октябре прошлого года принял решение заморозить большую часть ограничительных мер на четыре месяца, а сегодня - не продлевать часть ограничительных мер", - говорилось в итоговом заявлении Совета.

Первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и ее президента ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет санкций неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.