Евросоюз хочет снять санкции с Беларуси уже 15 февраля - СМИ

Евросоюз намерен снять санкции с Беларуси. По неофициальной информации брюссельских дипломатов, такое решение примут главы МИД стран ЕС 15 февраля, передает Радио Польша.

Это ответ Евросоюза на попытки Минска установить новые отношения с Западом. 170 человек, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко, будут вычеркнуты из черного списка и получат разрешения на въезд в Евросоюз.

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Активы белорусских фирм в Европе будут разблокированы. Обязывать будет лишь эмбарго на оружие. Кроме того, в черном списке останутся четверо сотрудников служб безопасности, подозреваемые в причастности к преследованиям политических противников, исчезнувших при невыясненных обстоятельствах.

Напомним, что в октябре ЕС на четыре месяца приостановил действие санкций против Беларуси. Это было результатом освобождения шестерых политических заключенных и отсутствия репрессий после выборов. Следует отметить, что белорусская оппозиция и комментаторы разделены во мнении по поводу приостановления и ликвидации санкций.

Одни полагают, что это положительные меры, что следует вести диалог с Минском и призывать Лукашенко соблюдать демократические стандарты. Другие считают, что белорусский президент не намерен менять свою политику и обращается к Западу лишь потому, что нуждается в его финансовой помощи.