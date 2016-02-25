ЕС частично снял санкции с Беларуси, оставив эмбарго на оружие

Соответствующее решение было принято в четверг в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Вместе с тем, продлено на один год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и замораживание активов и запрет на поездки для четырех человек, связанных с исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста.

Как известно, 29 октября прошлого года Совет приостановил до 29 февраля 2016 года замораживание активов и запрет на поездки для 170 человек и замораживание активов трех компаний Беларуси. Соответствующее решение было принято в ответ на освобождение всех белорусских политзаключенных 22 августа 2015 года и в условиях улучшения отношений Беларуси с Евросоюзом.

Соответствующие законодательные акты были приняты 25 февраля 2016 года после политического решения, принятого Советом 15 февраля 2016 года. Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 27 февраля.