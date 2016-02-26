Командующий НАТО назвал Россию "угрозой для существования" США и Европы

Об этом заявил глава Европейского командования США и Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, передает "Голос Америки".

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе в последние месяцы "стала еще серьезнее и сложнее".

Выступая перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей с докладом о безопасности в Европе, Бридлав подчеркнул ряд проблем – таких как напористое поведение России, массовый наплыв беженцев и террористическая угроза со стороны "Исламского государства".

Он добавил, что Россия "решила быть противником и представляет долгосрочную угрозу для существования Соединенных Штатов и их союзников и партнеров в Европе, потому что Россия хочет "переписать" установленные правила мирового порядка.

"Чтобы противодействовать России, европейское командование вместе с союзниками и партнерами проводит меры сдерживания и готовится в случае необходимости бороться и победить", – сказал глава Европейского командования.

Он отметил, что Россия стремится распространить безоговорочное влияние на соседние страны, чтобы создать буферную зону.

"Россия расширяет свое влияние еще дальше в попытках вновь утвердиться в роли лидера на мировой арене", - заявил генерал.

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По словам Бридлава, Россия, несмотря на ее заверения в обратном, мало делает для борьбы с ИГИЛ в Сирии. Вместо этого она активно поддерживает режим Башара Асада и его союзников.

Российское вмешательство в Сирии "сильно усугубило проблему», изменив динамику как в пространстве, так и на земле. "Россия и режим Асада умышленно используют миграцию из Сирии как оружие в попытке одолеть европейские структуры и сломить решимость Европы", – сказал он.

Генерал подчеркнул, что важно, чтобы Конгресс продолжал поддерживать инициативу по обеспечению безопасности в Европе European Reassurance Initiative, которая, по его словам, нацелена на противодействие российской агрессии и другим угрозам.

"Бюджетная заявка на этот год отражает нашу твердую приверженность интересам безопасности наших союзников и партнеров и наше намерение и впредь защищать их родину", – пояснил Бридлав.

Он подчеркнул, что бюджет инициативы предлагается увеличить в 4 раза, до 3,4 млрд долларов.