Военные эксперты НАТО подготовили доклад об уязвимости восточных рубежей альянса перед РФ

В докладе перечисляются недостатки в подготовке и вооружении ключевых членов альянса

В докладе, который в пятницу, 26 февраля, должен быть опубликован Атлантическим советом, шесть военных экспертов, в том числе бывший генсек альянса Яап де Хооп Схеффер, заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф и экс-министр обороны Италии и председатель Военного комитета НАТО Джампаоло ди Паола, предупреждают об «отсутствии прогресса» в укреплении альянса, которое в НАТО стали планировать после начала конфликта в Украине, передает РБК.

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Авторы документа, на который ссылается Financial Times, в частности, указывают, что многие из ключевых членов альянса по-прежнему страдают от «хронического недофинансирования» и «острого дефицита» в их вооруженных силах.

В докладе отмечается, что, к примеру, из 31 вертолета Tiger, состоящего на вооружении Германии, пригодны для использования только 10, а из 406 бронированных машин пехоты Marder могут применяться только 280. Другие страны — участницы альянса просто недостаточно продвинулись в изменении своих оборонных позиций в восточном направлении, утверждают авторы доклада.

Для Великобритании «развертывание бригады, не говоря уже о дивизии в состоянии постоянной готовности, будет серьезной проблемой», утверждает Ричард Ширрефф, ранее возглавлявший штаб командования сухопутных войск Великобритании.

По словам Ширрефф, для одного из учений НАТО, проходивших в Европе в прошлом году, пришлось привезти баки, используемые в учениях на западе Канады, «потому что ситуация с запасными частями и обеспечением флота в Великобритании настолько плачевна».

Как сообщал УНИАН, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военные действия России на территории Украины побудили НАТО расширить присутствие на восточных границах Альянса.

"Много лет мы видели, как Россия инвестирует в свои вооруженные силы и активно их тренирует. Но это уже не просто тренировки, она применяет их против других государств, изменяя границы в Европе, как это произошло с Грузией, а потом с Украиной", – подчеркнул он.

Также он заявил, что НАТО увеличит размер сил реагирования до 40 тысяч, а время реагирования этих сил на угрозы должно укладываться в пару дней.

Напомним, 13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО скатились к новой "холодной войне". "Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой "холодной войны", - сказал он.