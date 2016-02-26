В Польше расследуют заявления Валенсы, что доносы от имени "Болека" писали сотрудники госбезопасности

Об этом сообщает Росбалт.

По его словам, белостокский прокурор Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа в "решил начать следствие по факту преступления, основанного на возможной передаче неправдивых сведений в документах тайного агента по кличке Болек сотрудниками Службы безопасности с целью получения личной выгоды".

Как пояснил Каминьский, дело возбуждено в связи с последними высказываниями лауреата Нобелевской премии мира, бывшего президента Польши, лидера профсоюза "Солидарность" Леха Валенсы, который в своем блоге в местной социальной сети Wykop, отвечая на обвинения в его агентурном прошлом, сообщил, что когда-то подписал два документа, которые позволили сотрудникам спецслужб получать за него деньги.

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"Не для меня, для себя, они делали это по очереди и довольно долго. Я давно разорвал все связи", - заверил Валенса. "Им нужно было выслужиться, и они писали доносы за меня, чтобы получать деньги за мой счет", - заявил политик.

"Эта версия требует проверки в рамках следствия", - указал глава ИНП.

Отмечается, что будет изучена деятельность органов государственной безопасности Польши в период 1944–1990 годов, а также органов безопасности Третьего рейха и СССР с целью расследования преступлений, совершенных против польского народа.

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Ранее УНИАН сообщал, что материалы польского Института национальной памяти, касающиеся агентурного прошлого Леха Валенсы, стали доступны в читальном зале архива института.