В Польше обнародовали документы об агентурном прошлом Леха Валенсы

В 12 часов дня 22 февраля в архив впустили группу ученых и журналистов, заинтересованных этим делом, сообщает Радио Польша.

Отмечается, что для ознакомления стала доступна папка с документами, которые касаются секретного сотрудника под псевдонимом «Болек» и были подписаны экс-президентом Польши Лехом Валенсой.

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Материалы, доступные в архиве Института национальной памяти, содержат документ, датированный 21 декабря 1970 года. Это обязательство о сотрудничестве, подписанное Лехом Валенсой. «Обязательство. Я, нижеподписавшийся Валенса Лех, сын Болеслава и Феликсы, рожденный в 1943 году в Попове, повят Липно, обязываюсь сохранять в тайне содержание разговоров, проведенных со мной работниками служб безопасности. Одновременно обязуюсь сотрудничать со службой безопасности при раскрытии и борьбе с врагами ПНР. Информацию обязуюсь передавать в письменном виде, и она будет правдивой. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь держать в секрете и не раскрывать ее даже перед семьей. Информацию буду передавать под псевдонимом «Болек». Лех Валенса Болек»

Согласно сообщению, в папке находится более 750 страниц документов, а также письмо генерала Кищака, датированное 1996 годом. Письмо бывшего главы МВД времен ПНР адресовано директору архива современной документации и касается передачи в архив материалов о возможном сотрудничестве Леха Валенсы со службами безопасности ПНР.

Журналисты и ученые имеют право вести съемку и фотографировать материалы. Также можно заказать цифровые копии. Институт подготовил множество бумажных копий документов, а также обеспечил дополнительные места для работы в архиве. 22 февраля архив будет открыт до 21 часа.