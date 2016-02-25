Украина в прошлом году продала сухопутной Монголии корабль, на котором теперь Россия поставляет оружие в Сирию

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института мирных исследований, передает "Украинская правда".

Согласно документу, корабль был продан через монгольскую "прокладку". Сейчас судно находится в составе Военно-морского флота России под названием "Казань-60".

"Летом 2015 года теплоход "Георгий Агафонов" был выкуплен в УДП и переведен новым владельцем под флаг Монголии. Нет сомнений, что переход под монгольский флаг с самого начала был связан с использованием полуфиктивной компании-"прокладки" для приобретения судна в интересах ВМФ России для применения на "сирийской линии". 18 октября 2015 года судно уже как "Казань-60" появилось в Новороссийске, а через неделю – в Севастополе уже под флагом вспомогательных судов ВМФ России", – говорилось в сообщении российского Центра анализа стратегий и технологий.

Также организация допустила, что "Георгий Агафонов" был не единственным судном, купленным Россией у Украины – вероятно, корабль того же типа "Кызыл-60", который с 10 ноября находится в Новороссийске, также был приобретен у Украинского Дунайского пароходства.

Кроме того, в отчете Стокгольмского международного института мирных исследований появилась новая категория – "Украинские боевики". Они указаны получателями российского оружия. Согласно отчету, в 2014 году Россия поставляла им противотанковые ракеты, БТРы, ПЗРК и танки.

Стокгольмский центр отмечает, что Украина является девятым в мире экспортером оружия, покрывая 2,6% мирового спроса. На первом месте находятся США (33%), на втором – Россия (25%), на третьем – Китай (5,9%).

Ранее УНИАН сообщал, что Черноморский флот Российской Федерации готовит к боевому использованию захваченный у Украины и большой десантный корабль "Константин Ольшанский".