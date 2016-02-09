Россия готовит украденный у Украины десантный корабль к походу в Сирию - СМИ

Об этом сообщили источники в Генштабе ВС Украины, передает "Думская".

Отмечается, что еще в прошлом году корабль покрасили в цвета ВМФ РФ, сейчас его активно ремонтируют, восстанавливая, в том числе, два дизельных двигателя, один из которых не работал еще до оккупации Крыма, а второй повредил экипаж.

"Очевидно, у ВМФ агрессора не хватает боевых кораблей для доставки грузов, военнослужащих и другого оборудования в Сирию", - считает собеседник издания.

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Вместе с тем, по словам источника, по международным нормам, корабль остается в собственности Украины, поэтому проход его через черноморские проливы будет сопряжен с известными проблемами.

"Впрочем, россияне могут замаскировать "Ольшанский" под любой другой свой БДК. Для этого достаточно нанести на борт другой номер и поменять табличку с названием", - рассказал источник.

Ранее УНИАН сообщал, что стоимость материальных активов ВМС Украины, которые остались в Крыму и Севастополе, в плане морских номенклатур вооружений командования ВМС и центральных органов обеспечения (по оперативному учету командования ВМС) составила 1 млрд 495 млн грн.