В России зарегистрировали первый случай лихорадки Зика
Заболевшая женщина находилась на отдыхе в Доминиканской Республике.
В России зарегистрировали первый случай заболевания человека лихорадкой Зика.
Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Уточняется, что заболевшая женщина находилась на отдыхе в Доминиканской Республике. По прибытии в Москву клинических проявлений заболевания не отмечалось, через несколько дней после возвращения было зафиксировано ухудшение самочувствия, температура, сыпь.
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"В настоящее время заболевшая находится в боксе инфекционного стационара, состояние удовлетворительное. Установлено медицинское наблюдение за контактными членами семьи, клинических проявлений заболевания не выявлено, результаты исследований на вирус Зика отрицательные", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что в климатических условиях Российской Федерации риска распространения лихорадки Зика нет.