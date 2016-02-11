Бразилия выделила средства на вакцину против вируса Зика

Однако он подчеркнул, что речь идет о готовности вакцины к клиническим испытаниями, а не к практическому применению, передает Би-би-си.

Читайте такжеВирус Зика передается от матери к ребенку - медик

По его словам, работы по созданию вакцины будут проводиться в сотрудничестве с университетом американского штата Техас, а на исследовательские работы будет выделено почти $2 млн в предстоящие 5 лет.

Также в четверг стало известно, что в Бразилии скончался третий взрослый от осложнений, вызванных вирусом Зика.

Чаще всего болезнь проходит бессимптомно. Опасность она представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о возросшей с наступлением весны опасности распространения вируса Зика в Европе.