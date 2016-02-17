ВОЗ назвала сумму, которая потребуется для борьбы с вирусом Зика

Эти деньги должны пойти в том числе на вакцину и проведение диагностики, передает Би-би-си. $25 млн собственных средств ВОЗ потратит на контроль за распространением комаров, которые переносят вирус.

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В настоящее время разрабатывается сразу несколько вакцин от вируса Зика, к их разработке подключились 15 фармацевтических компаний.

Как заявили в ВОЗ, полномасштабные испытания вакцин начнутся не ранее, чем через полтора года.

Ранее организация предупредила о возросшей с наступлением весны опасности распространения вируса Зика в Европе.

Чаще всего болезнь проходит бессимптомно. Опасность она представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных. Младенцы рождаются с аномально маленькой головой и нарушениями развития мозга. В Бразилии с этим диагнозом уже родились несколько тысяч детей.