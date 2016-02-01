ВОЗ признала вспышку лихорадки Зика чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения

Об этом заявила в Женеве генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь, подводя итоги совещания членов комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте ВОЗ.

"Члены комитета сошлись во мнении, что нынешняя ситуация соответствует условиям чрезвычайного положения, вызывающего обеспокоенность в мире", - сказала он.

Гендиректор ВОЗ отметила, что требуются скоординированные шаги международного сообщества в борьбе с этим недугом и проведение соответствующих исследований.

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Эксперты пришли к выводу, что случаи микроцефалии представляют собой исключительную угрозу для общественного здравоохранения не только в Южной и Северной Америке, но и в других частях мира.

"Я приняла этот совет, и объявляю, что недавние случаи микроцефалии и прочие неврологические аномалии в Латинской Америке, вслед за аналогичными случаями во Французской Полинезии в 2014 году, представляют собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения в мире", - отметила Чэнь.

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Напомним, ВОЗ считает, что в Центральной и Южной Америке может возникнуть 3-4 миллиона случаев заражения вирусом Зика в течение следующего года.

Действия Всемирной организации здравоохранения находятся под пристальным вниманием общественного мнения после того, как она медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке.

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