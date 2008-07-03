США поставили комплекс радиационного контроля на границе Украины и России

Специалисты России и США ввели в эксплуатацию новый автоматизированный комплекс контроля за перемещением радиоактивных материалов через границу на таможенном посту российско-украинской границы в Воронежской области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Воронежской таможни.

"Новое оборудование, установленное на двустороннем автомобильном пункте пропуска "Новобелая" Кантемировского таможенного поста Воронежской таможни, позволит намного эффективнее осуществлять контроль за перемещением делящихся и радиоактивных материалов через границу", - сказал сотрудник.

Он пояснил, что новый комплекс контроля установлен при участии сотрудников Сандийской и Лос-Аламосской национальных лабораторий США в рамках совместной международной программы "Вторая линия защиты" Федеральной таможенной службы России и Министерства энергетики США.

"Программа "Вторая линия защиты" реализуется с 1998 года, и является частью международного сотрудничества в области учета и контроля ядерных материалов, ее цель - минимизация риска незаконного перемещения ядерных и других радиоактивных материалов через границу.