Египет признал катастрофу А321 над Синаем терактом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что самолет A321 разбился на Синае в результате действий террористов, хотевших навредить туризму Египта и подорвать отношения с Москвой, сообщает Reuters.

«Противостояние терроризму еще не закончилось, для этого нам нужно объединиться. Тот, кто сбил российский самолет, что он имел в виду? Он хотел ударить по туризму, а также по отношениям с Россией», — сказал он.

Этот комментарий стал первым официальным признанием Египтом того, что A321 разбился в результате теракта.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.