Завершение российской кампании в Сирии, Украине и Европе под вопросом - The New York Times

Кремль силой добился ключевой роли на Ближнем Востоке, Украина испытывает трудности, а Европейский Союз рушится. Об этом пишет Нил Макфаркухар в статье "Завершение российской войны в Сирии, Украине и Европе вызывает множество вопросов", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Однако, несмотря на то, что можно назвать важным событием для Путина, эндшпиль России вызывает вопросы во всех трех направлениях.

В Сирии Россия достигла своей главной цели – укрепила позиции правительства президента Башара Асада, давнего арабского союзника Кремля. Тем не менее, ее конечные цели остаются неясными, одна из важнейших – изящный выход из грязного конфликта.

В Украине Россия поддерживает публичное обещание реализовать условия мирного договора. Однако, возобновление боевых действий в поддерживаемых Россией сепаратистских регионах, позволяет предположить, что Москва стремится еще больше дестабилизировать правительство в Киеве, которое и без того находится в шатком положении из-за внутриполитических разногласий.

Путин хочет усугубить раскол в Европейском Союзе, в надежде разрушить единство 28 стран в вопросе экономических санкций, наложенных на Россию из-за аннексии Крыма в 2014 году. Кремль недавно задействовал свою пропагандистскую машину, чтобы очернить немецкого канцлера Ангелу Меркель, изобразив ее неспособной принять решение, а ее страну – страдающей от ужасного "несварения" из-за слишком большого количества иммигрантов.

Целевая аудитория – это население России; государству необходимо частично отвлечь людей от экономических бед.

"На экране мы видим нашу силу, важность и величие", - сказал с сарказмом Николай Петров, профессор политологии Московской школы высшей экономики.

Путин объявил о соглашении по "прекращению военных действий" в Сирии по телевидению поздно вечером в понедельник, подчеркнув его важность в качестве совместных российско-американских усилий. Президент России ранее с ностальгией вспоминал о тех временах, до распада Советского Союза, когда в мире было только две сверхдержавы, которые решали все проблемы.

"Россия будет проводить необходимую работу с Дамаском и законным сирийским руководством", - сказал Путин, в то время как Соединенные Штаты будут делать то же самое со своими союзниками и оппозиционными группами. "Я уверен, что совместных действий, согласованных с американской стороной, будет достаточно, чтобы коренным образом изменить ситуацию в Сирии".

Но дело не только в этом. Путин хотел дать понять, что вмешательство России в Сирии сможет избежать того катастрофического краха, который произошел в Ираке, Ливии и Йемене, а также с "поддерживаемыми Америкой "цветными" революциями в Украине" в 2004 году и в Грузии в 2003. Сирия, по его словам, могла бы служить примером "ответственных действий".

В сентябре Россия отправила до 50 боевых самолетов на авиабазу в​​близи прибрежного сирийского города Латакия, наряду с более чем 4 000 солдат для ее защиты. Эта мера позволила увидеть пять основных целей России: остановить смену режима, которую провоцирует кто-то за пределами страны; сорвать планы Вашингтона по изоляции Москвы; доказать, что Россия – более надежный союзник, чем Соединенные Штаты; продемонстрировать новое российское оружие; и представить новый внешнеполитический спектакль российской общественности, уставшей от войны в соседней Украине.

В какой-то степени, все пять целей были достигнуты, что побудило некоторых людей говорить о необходимости вернуть Россию на мировую арену.

"У нас есть явные достижения; главное, что теперь все с нами говорят", - сказал Борис Надеждин, бывший член Думы, российского парламента. "Режим Асада, или законное правительство Сирии, остался у власти", - добавил он. "Нам необходимо политическое урегулирование, мы должны прекратить тратить огромные суммы денег на гонку вооружений".

Однако, Сирия остается незавершенным делом, стоимость операций в Сирии составляет примерно $ 3 млн в день, но пока она рассматривается как приемлемая.

Силы Асада почти окружили Алеппо, город, который давно был оплотом оппозиции. Они будут усиливать бои, прежде чем в субботу начнет действовать частичное перемирие, и могут даже продолжить атаки после этого.

Даже, когда во вторник сирийское правительство и основная оппозиционная группа сообщили, что будут соблюдать условный перерыв в боевых действиях, в соглашении остается огромная брешь, которая позволяет продолжать атаки на "Исламское государство" и фронт ан-Нусра, филиал Аль-Каиды. Москва может этим воспользоваться, так как многие из группировки, выступающие против Асада и связанные с Соединенными Штатами, борются вместе с фронтом ан-Нусра.

Таким образом американских союзников просят прекратить борьбу с правительством Асада, а Россия и сирийское правительство могут продолжать бомбить поддерживаемые США повстанческие группировки, не опасаясь, что Вашингтон сможет их как-то остановить.

Аналитики говорят, что Россия хочет оставаться в Сирии достаточно долго, чтобы контролировать переход к новой власти; чтобы убедиться, что Дамаск останется дружественной столицей; и показать, что политического перехода можно достичь путем переговоров, а не смены режима. Асад только что объявил о парламентских выборах, назначенных на 13 апреля.

Как долго будет продолжаться этот процесс, говорит Александр Шумилин, старший эксперт по Ближнему Востоку Российской Академии наук, "будет зависеть от ситуации, которая в данный момент очень сложная".

Сложность заключается также в том, что Асад, осмелевший благодаря поддержке России и Ирана, недавно сказал, что планирует восстановить контроль над всей территорией Сирии. Если Россия поможет победить оппозицию в западной части страны, то единственным опасным соперником останется "Исламское государство".

В таком случае Россия окажется в непредсказуемом положении. Поддержка Дамаска означает участие в длительном и, скорее всего, кровопролитном процессе по вытеснению исламских боевиков. Сирийское правительство должно "следовать указаниям России в урегулировании этого кризиса", - сообщил газете "Коммерсант" Виталий Чуркин, посол России в ООН. Если сирийское правительство считает, "что перемирие не требуется, и мы должны бороться до конца", - сказал он, - "то этот конфликт будет длиться очень долго".

Еще один непредсказуемый фактор для Москвы – это все более враждебные отношения с Турцией, после того, как в ноябре был сбит российский военный самолет. Россия обвиняет Турцию в заговоре с целью вторжения в Сирию, и, скорее всего, обвинит Анкару, если рухнет частичное перемирие.

Однако, Кремль может рассчитывать на успех в Сирии. "Очень дешево, бескровно, нет российских жертв, и это положительно воспринимает российское общество", - сказал профессор политологии Петров.

Сирия также отвлекла российский народ от войны в соседней Украине. Тем не менее, этот конфликт до сих пор служит интересам Москвы, дестабилизируя правительство президента Петра Порошенко и препятствуя улучшению отношений между Киевом и Европой. Это и было целью России, наряду со снятием экономических санкций, введенных за аннексию Крыма.

Санкции отрезали России доступ к западным кредитным рынкам, а также к другим возможностям, в которых она отчаянно нуждается, чтобы пережить рецессию. Отчасти вмешательство России в Сирии должно было подтвердить роль Москвы как надежного партнера в решении международных проблем и тем самым способствовать отмене санкций.

Но, вместо ударов по "Исламскому государству", Россия начала бороться против западных союзников в сирийской оппозиции, подтвердив западным правительствам свою ненадежность. Москва, скорее всего, хочет использовать разногласия в Европе, как шанс положить конец санкциям.

В случае России одно можно сказать наверняка, особенно в свете падения цен на энергоносители, сказал независимый политический обозреватель Константин фон Эггерт: "она не сможет вернуться на мировую арену, пока не сняты санкции".