Составлен рейтинг стран с лучшими отелями по версии Forbes

Лидером по количеству пятизвездочных отелей в отдельно взятой стране стала Франция, передает Lenta.ru. Эксперты включили в список лучших 9 люксовых гостиниц Парижа. Среди них - Four Seasons Hotel George V, Le Bristol, Hotel Plaza Athenee.

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На втором месте оказалась Италия, эксперты включили в рейтинг 8 местных отелей. Они расположены в Риме (Hotel de Russie, Hotel Eden, Hotel Hassler Roma и J.K. Place Roma), а также во Флоренции и Милане.

Всего в список попали 6 отелей Four Seasons по всему миру, что делает этот бренд самым успешным.

Помимо пятизвездочных гостиниц, в рейтинге журнала оказались четырехзвездочные (411 наименований), а также отели классом ниже, попавшие в разряд «рекомендуемых» (всего 159 объектов).

Эксперты издания на протяжении года анонимно посещали гостиницы и оценивали их по более чем 500-м критериям.