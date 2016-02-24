Составлен рейтинг стран с лучшими отелями по версии Forbes
Журнал Forbes назвал страны с лучшими в мире отелями. В ежегодный список, составленный в 58-й раз, вошли 154 пятизвездочных гостиницы из 29 государств.
Лидером по количеству пятизвездочных отелей в отдельно взятой стране стала Франция, передает Lenta.ru. Эксперты включили в список лучших 9 люксовых гостиниц Парижа. Среди них - Four Seasons Hotel George V, Le Bristol, Hotel Plaza Athenee.
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На втором месте оказалась Италия, эксперты включили в рейтинг 8 местных отелей. Они расположены в Риме (Hotel de Russie, Hotel Eden, Hotel Hassler Roma и J.K. Place Roma), а также во Флоренции и Милане.
Всего в список попали 6 отелей Four Seasons по всему миру, что делает этот бренд самым успешным.
Помимо пятизвездочных гостиниц, в рейтинге журнала оказались четырехзвездочные (411 наименований), а также отели классом ниже, попавшие в разряд «рекомендуемых» (всего 159 объектов).
Эксперты издания на протяжении года анонимно посещали гостиницы и оценивали их по более чем 500-м критериям.