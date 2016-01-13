Путешественники назвали 10 самых любимых городов мира

Как сообщает портал PositanoNews, первое место досталось турецкому Гереме в Каппадокии, передает Lenta.ru. По данным издания, коэффициент города на портале самый высокий - 88,03. Считается, что Каппадокия привлекает путешественников необычным ландшафтом вулканического происхождения, а также пещерными поселениями, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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На втором месте расположилась итальянская Матера, объявленная в 2014 году культурной столицей Европы 2019 года (ее рейтинг - 87,48 балла). Город находится в регионе Базиликата на юге Италии. Часть Старого города, выдолбленного в скале, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тройку лидеров замыкает Сан-Джиминьяно в Тоскане, набравший 85,98 балла.

В список также попали бразильский город Грамаду, Ханой (Вьетнам), итальянский Лечче, Сиемреап (Камбоджа), ирландский Килларни, Сорренто (Италия) и Фуншал (главный порт Мадейры).

Десять городов были выбраны порталом из 250 претендентов. При этом учитывались более 200 тыс. отзывов путешественников. Global International Ranking рассматривал только города, располагающие более 130 гостиничными структурами, и учитывал рецензии туристов за последние 12 месяцев.