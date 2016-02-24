Число жертв урагана на Фиджи возросло до 36 человек

Об этом сообщили сотрудники Национального центра по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Циклону была присвоена пятая, наивысшая категория мощности - скорость ветра рядом с его эпицентром достигала отметки 230 км/ч, скорость его порывов - до 325 км/ч, а высота океанских волн у берегов островов - 12 метров. Специалисты сообщили, что "Уинстон" оказался самым разрушительным циклоном за всю историю метеонаблюдений на Фиджи.

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Как сообщил ранее премьер-министр Фиджи Вореке Баинимарама, "Уинстон" полностью разрушил инфраструктуру и причинил колоссальный ущерб жилому фонду страны. Согласно последним данным, свыше 13 тыс. лишившихся крова фиджийцев продолжают оставаться в убежищах и эвакуационных центрах. На крупнейшем острове Вити-Леву, где проживает примерно 70% населения страны, циклон разрушил свыше тысячи домов, уничтожил или сильно повредил более 60 зданий школ.

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По данным, которые продолжают поступать с других островов архипелага, "Уинстон" сравнял с землей целые деревни. Наиболее серьезно пострадали жители населенных пунктов, расположенных в низинных районах, где произошли наводнения и оползни. Существуют опасения, что число погибших может существенно возрасти, поскольку власти до сих не имеют полной информации о положении на отдаленных островах.