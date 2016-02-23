На электростанции в Англии произошел взрыв, есть погибший

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел 23 февраля около 16:00 GMT в городе Дидкот графства Оксфордшир, что в 40 километрах к западу от Лондона. Значительная часть промышленного сооружения обрушилась. Точная причина произошедшего пока не установлена.

По данным пожарной службы, пять человек в реультате инцидента получили ранения.

Прибывшие на место экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего. Полиция квалифицировала это как «крупный инцидент».

На этом месте находится работавшая на угле станция, которая прекратила выработку электроэнергии в 2013 году. Некоторые сооружения ее разрушены.