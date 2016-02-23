На электростанции в Англии произошел взрыв, есть погибший
22:25, 23 февраля 2016Мир
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В результате взрыва на неработающей угольной электростанции в Великобритании погиб по меньшей мере один человек и трое пропали без вести.
REUTERS
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел 23 февраля около 16:00 GMT в городе Дидкот графства Оксфордшир, что в 40 километрах к западу от Лондона. Значительная часть промышленного сооружения обрушилась. Точная причина произошедшего пока не установлена.
По данным пожарной службы, пять человек в реультате инцидента получили ранения.
REUTERS
Прибывшие на место экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего. Полиция квалифицировала это как «крупный инцидент».
На этом месте находится работавшая на угле станция, которая прекратила выработку электроэнергии в 2013 году. Некоторые сооружения ее разрушены.
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