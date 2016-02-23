В Германии в батончиках Mars и Snickers нашли пластик

Американский производитель шоколада Mars Inc объявил об отзыве батончиков Mars и Snickers, а также некоторых других видов продукции в Германии после того, как в шоколадках нашли кусочки пластика.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы хотим избежать ситуации употребления бракованных товаров покупателями", - заявили в компании.

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По информации производителя, отзовут всю линейку продуктов Mars, Snickers, Milky Way Minis и Milky Way Miniatures, а также некоторые наборы конфет Celebrations со сроком годности от 19 июня 2016 года до 8 января 2017 года.

Общий объем отзываемой продукции или ее стоимость в компании не называют.