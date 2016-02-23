Турция в ответ на действия Болгарии выслала болгарского дипломата

Турция приняла решение выслать консула Болгарии в Стамбуле Зорницу Петрову Апостолову после того как болгарское министерство иностранных дел не отреагировало на требования Турции отменить свое решение о высылке турецкого дипломата, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Читайте такжеПосольство РФ в Анкаре отрицает задержание российских судов

В ответ Турция также объявила Зорницу Петрову Апостолову персоной нон грата и попросила ее покинуть территорию страны.

Как отмечает издание, ситуация обозначает увеличение разрыва между Анкарой и Софией на фоне того, что Болгария, в отличие от ЕС, сохраняет тесные связи с Москвой.

Ранее Болгария объявила нежелательным лицом (персоной нон грата) атташе генерального консульства Турции в Бургасе Угура Емироглу.

Причиной этого решения стало осуществление деятельности, несовместимой с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности, дипломат занимался религиозной деятельностью.