Граждане Боливии выступили против переизбрания действующего президента на четвертый срок

Против этого высказались более 60% избирателей, передает РБК со ссылкой на официальные данные ЦИК.

Согласно предварительным данным избирательной комиссии страны, обнародованных в ночь на 22 февраля, против поправок в Конституцию, позволяющих действующему президенту страны Эво Моралесу избираться на новый срок, выступают более 60%.

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Согласно данным после обработки более 330 тыс. протоколов, против изменений в Конституцию проголосовали 64,19% граждан страны, за реформу отдали свои голоса лишь 35,81% избирателей.

Напомним, Моралес в третий раз вступил в должность президента Боливии в январе 2016 года, а впервые - в 2006 году. Его нынешний срок заканчивается в 2020 году. Предлагаемые поправки в Конституцию позволяли бы ему оставаться у власти до 2025 года.