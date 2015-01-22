Моралес в третий раз вступил в должность президента Боливии

Как передает ТАСС, на всеобщих выборах 12 октября 2014 года Моралес одержал уверенную победу, за него проголосовал 61% избирателей.

При этом возглавляемая им партия "Движение к социализму" сохранила большинство мест в обеих палатах парламента.

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Моралес в третий раз подряд вступает в президентскую должность, несмотря на то, что формально это запрещено Конституцией. Тем не менее, Конституционный суд признал законность третьего мандата, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был провозглашен новый Основной Закон, поэтому первый срок теперь в счет не идет.

После его первой исторической победы на выборах в декабре 2005 года новый президент взял курс на возвращение в собственность государства приватизированных предприятий стратегического энергетического сектора. Иностранные нефтегазовые компании были поставлены перед выбором: переподписать контракты на менее выгодных для себя условиях или покинуть страну. Если раньше иностранные компании получали 82% прибыли от доходов с добычи углеводородов и лишь 18% оставались боливийскому государству, то теперь ситуация кардинально изменилась и львиная доля прибыли поступает в бюджет страны.

За время пребывания Моралеса у власти доход на душу населения вырос более чем вдвое, а поступления в бюджет с 2006 года увеличились на 160%. Эти средства идут на строительство дорог, школ и больниц, а также на различные социальные программы. Тем не менее, Боливия по-прежнему пока остается беднейшей страной Южной Америки.

По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), уровень бедности в Боливии снизился с 38 до 18%. Президент отметил, что правительство планирует в ближайшие пять лет сократить этот показатель до 8%. По его словам, в этих целях власти приступят к реализации различных программ для самых обездоленных семей.