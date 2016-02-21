Таиланд усиливает меры безопасности из-за угрозы терактов

Таиланд усиливает меры безопасности в общественных местах и туристических районах после предупреждения о возможных террористических атаках, которое поступило со стороны США.

Как сообщает Новое время со ссылкой на Bangkok Post, несмотря на то, что местные власти отрицают существование в стране ячейки террористической организации Исламское государство или ее последователей, меры безопасности были повышены по всей стране.

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Заместитель главы полиции Таиланда Сривара Рансибрахманакул заявил, что превентивные меры безопасности включают наблюдение в общественных местах, торговых центрах и туристических зонах, а также проверки людей, у которых истек срок действия визы. Безопасность также будет усилена на всех границах, сказал он.

Напомним, в августе 2015 года из-за теракта в Бангкоке погибли 22 человека, в том числе девять иностранцев (преимущественно из азиатских стран), ранения различной степени тяжести получили 123 человека.