Высший уровень террористической угрозы в Брюсселе продлен до следующего понедельника
В Брюсселе до следующего понедельника продлен наивысший - четвертый - уровень террористической угрозы.
Об этом в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по результатам заседания Национального совета по вопросам безопасности сообщил премьер-министр страны Шарль Мишель, передает собственный корреспондент УНИАН.
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В остальных регионах Бельгии террористическая угроза остается на третьем уровне.
Мишель также сообщил, что в среду откроются школы и заработает метро.
"Это - сильный сигнал, что мы достигаем прогресса, чтобы вернуть жизнь к нормальному состоянию", - сказал премьер-министр.
Из-за того, что местонахождение подозреваемого в террористических атаках в Париже Салаха Абдеслама до сих пор не известно, продолжение четвертого уровня террористической угрозы не стало неожиданным.
"Службы безопасности делают все возможное, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло", - подчеркнул Мишель.
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