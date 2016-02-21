Джеб Буш выбыл из президентской гонки

Бывший губернатор Флориды Джеб Буш заявил, что выходит из борьбы за Белый дом, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Об своем решении он объявил в Южной Каролине по итогам голосования республиканцев. По словам политика, он гордится своей кампанией. Буш добавил, что участвовал в гонке, чтобы объединить страну и продвинуть консервативную повестку.

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Сын и брат двух бывших президентов, Джорджа Герберта Уокера Буша и Джорджа Уокера Буша, он начал борьбу за президентское кресло на фоне больших ожиданий в июне. Однако по опросам он быстро опустился вниз, уступив миллиардеру Дональду Трампу и сенатору от Техаса Теду Крузу.

После неудачных итогов голосования в штатах Айова и Нью-Гэмпшир Буш возлагал надежды на Южную Каролину, однако не смог пробиться там даже в первую тройку.