CNN прогнозирует победу Трампа и Сэндерса на праймериз в Нью-Гемпшире
03:55, 10 февраля 2016Мир
1587 0
Телекомпания CNN прогнозирует победу Дональда Трампа и Берни Сэндерса на первичных президентских выборах в штате Нью-Гемпшир.
REUTERS
В борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп набирает пока 35 процентов голосов избирателей. За губернатора Огайо Джона Кейсика пока проголосовали 16 процентов. За Марко Рубио - 13 процентов, передает Радио Свобода.
Читайте такжеМиллиардер Майкл Блумберг не исключил свое выдвижение на пост президента США
У претендентов на номинацию от Демократической партии уверенно лидирует сенатор Берни Сэндерс с 56 процентами голосов. За бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон пока проголосовали 42 процента избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter