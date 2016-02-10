CNN прогнозирует победу Трампа и Сэндерса на праймериз в Нью-Гемпшире

В борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп набирает пока 35 процентов голосов избирателей. За губернатора Огайо Джона Кейсика пока проголосовали 16 процентов. За Марко Рубио - 13 процентов, передает Радио Свобода.

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У претендентов на номинацию от Демократической партии уверенно лидирует сенатор Берни Сэндерс с 56 процентами голосов. За бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон пока проголосовали 42 процента избирателей.