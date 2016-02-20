"Магистра вуду" из Екатеринбурга, наводившего порчу на Порошенко, прокуратура просит отправить в психушку

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области РФ.

Как полагает следствие, так называемый "магистр магии вуду" 1985 года рождения совершил "общественно-опасное деяние", предусмотренное ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, имеющие своей целью оскорбление религиозных чувств верующих).

Отмечается, что для его совершения он приобрел живого петуха, а также предметы православного христианского культа – погребальный покров, молитву разрешительную с венчиком, деревянный крест с распятием.

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После этого, 2 октября 2014 года, находясь в офисе по улице Первомайской в Екатеринбурге, он публично, в присутствии заранее приглашенных представителей средств массовой информации осуществил обряд жертвоприношения, для чего обезглавил живого петуха и окропил его кровью православный покров.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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Как отмечает Znak, упомянутое действо парапсихолога Антона Симакова, позиционирующего себя как "магистр магии вуду", было направлено против президента Украины Петра Порошенко.

Во время обряда "маг" отрубил голову петуху, символизировавшему украинского президента.