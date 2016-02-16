У Путина прокомментировали обстрел госпиталя в Сирии, в результате которого погибли 50 человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ориентируется на заявления официальных сирийских властей, пишет Лента.ру.

Читайте такжеГосдеп осудил российские авиаудары по сирийским больницам

"Мы категорически отводим и не приемлем подобные заявления. Тем более что каждый раз те, кто делает такие заявления, оказывается не способен хоть как-то подтвердить голословные обвинения", — заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что жертвами ракетных ударов по Сирии сегодня стали около 50 человек.

Спикер ООН Фархан Хак подчеркнул, что среди погибших были дети.