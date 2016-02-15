Лабораторные анализы подтвердили применение ИГИЛ химического оружия в Ираке - Reuters

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Организации по запрещению химического оружия.

Лабораторные анализы, проводимые организацией, подтвердили, что горчичный газ использовался на поле боя в августе прошлого года. Однако организация не сообщила, кто именно применял химическое оружие.

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В то же время один из ее представителей на условиях анонимности в комментарии агентству рассказал, что, согласно результату, химическое оружие было использовано боевиками ИГИЛ.

Образцы были взяты после того, как нескольким военным стало плохо во время боевых действий против боевиков ИГИЛ, что происходили на юго-запад от Эрбиля, столицы курдского автономного региона в Ираке.