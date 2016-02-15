Польша готова отправить истребители для патрулирования неба над Сирией

12:04, 15 февраля 2016
Мир
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Польша выразила готовность отправить четыре истребителя F-16 для патрулирования неба над Сирией.

flickr.com/photos/lplewnia

Об этом заявил в понедельник в программе Польского радио глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох, сообщает ТАСС.

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"С нашей стороны есть такое решение, готовность участвовать в патрулировании. Мы заявили четыре наших самолета", - сказал он. "Детали будут согласованы на техническом уровне", - добавил Солох.

Как сообщал УНИАН, ранее Польша заявила о готовности принять участие в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

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