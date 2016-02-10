Польша заявила о намерении принять участие в борьбе с ИГИЛ

Об этом заявил в среду журналистам министр обороны республики Антоний Мачеревич, принимающий участие во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, сообщает ТАСС.

По его словам, Польша решила принять участие в действиях, "которые так важны сейчас для южного фланга НАТО".

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"Мы видим происходящее в широком аспекте ситуации, в которой оказался альянс, рассчитывая, что как США, так и НАТО полностью поддержат Польшу и другие страны восточного фланга непрерывным, постоянным присутствием", - сказал Мачеревич.

Детали польского участия в борьбе с ИГ пока не определены. "Предварительно мы говорим о разведывательной деятельности и обучении. Как это будет выглядеть окончательно, мы решим в ближайшие недели", - указал он.