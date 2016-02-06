Мощное землетрясение на Тайване: число погибших увеличилось до семи человек

В результате подземных толчков в городе Тайнань были разрушены несколько зданий, в том числе 17-этажный жилой комплекс.

Агентство Рейтер со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что из 17-этажного жилого дома были спасены 123 человека. Под обломками могут находиться еще десятки людей, поскольку в нем жили всего около 240 человек.

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По данным Франс Пресс, спасателям удалось освободить 30 человек из-под обломков другого, 7-этажного, дома.

Инцидент произошел около 4 часов утра по местному времени (22:00 пятницы по Киеву), когда большинство жителей находились в своих квартирах.

Магнитуда составила 6,4. После первых толчков произошло еще пять, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился на глубине 10 км, что сравнительно немного, а это означает, что последствия удара стихии могли быть еще тяжелее.