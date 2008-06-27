Россия и ЕС и договорились о начале переговоров о новом базовом договоре

Россия и ЕС и договорились о начале переговоров о новом базовом соглашении.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на саммите Россия-ЕС в Ханты-Мансийске.

В совместном заявлении, текстом которого располагает УНИАН, стороны отмечают, что новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого истек в конце 2007 года. В заявлении отмечается, что действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве будет продолжено на время переговоров.

Лидеры России и ЕС отметили, что новое стратегическое соглашение должно способствовать развитию двусторонних отношений и усилению договорной базы для развития отношений в рамках четырех основных свобод: движения товаров, капиталов, услуг и граждан.

Стороны также решили, что первый раунд переговоров состоится в Брюсселе 4 июля этого года.

Как сообщал УНИАН, ЕС собирался начать переговоры с Россией о новом базовом соглашении еще в середине 2007 года, однако сначала эти переговоры были заблокированы Польшей, а затем Литвой.