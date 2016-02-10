В Акапулько зафиксировали первый случай заражения вирусом Зика

На мексиканском курорте Акапулько в штате Герреро на берегу Тихого океана выявлен первый случай заражения вирусом Зика.

Об этом сообщил газете Universal министр здравоохранения региона Карлос де ла Пенья Пинтос, передает ТАСС.

"Первый случай лихорадки Зика выявлен в Герреро, конкретно - в Акапулько, оказалась заражена 32-летняя женщина, она не беременна", - рассказал Пинтос. По его словам, пациентке была оказана необходимая помощь, ее состояние здоровья не вызывает опасения у врачей. Чиновник подчеркнул, что случившееся не должно повлиять на туристическую привлекательность города.

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Согласно последним обнародованным сведениям министерства здравоохранения Мексики, количество зараженных вирусом Зика в стране за последнюю неделю возросло с 34 до 65 человек. Больше всего заболевших в южных штатах Оахака и Чьяпас, в столице страны и густонаселенном штате Мехико случаев лихорадки не выявлено. Власти призвали население соблюдать повышенные меры предосторожности, носить одежду, максимально закрывающую тело, а также уничтожать места размножения комаров Aedes Aegypti, которые переносят вирус Зика, а также денге и чикунгунья.

Всемирная организация здравоохранения 1 февраля текущего года признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения. В конце ноября 2015 года в министерстве здравоохранения Бразилии предупредили, что заражение женщин вирусом Зика в период беременности может вызывать у ребенка микроцефалию - врожденный дефект, при котором значительно уменьшается размер черепа. Он приводит к умственной отсталости, нарушениям слуха и зрения и другим отклонениям.