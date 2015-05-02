Сильная волна обрушилась на курорт Акапулько в Мексике, один человек погиб

Сильная волна обрушилась в субботу на тихоокеанское побережье Мексики в районе курортного города Акапулько, причинив серьезный материальный ущерб и став причиной гибели одного человека.

Об этом сообщают спасательные службы штата Герреро, пишет РИА Новости.

Власти ожидали прихода этой волны, вызванной сильным встречным экваториальным течением, поэтому навигация в районе Акапулько для малых судов была заранее запрещена, как и купание в море. Однако 21-летний местный житель нарушил запрет, решив искупаться на одном из пляжей — и погиб.

Волна нанесла урон десяткам домов и ресторанов в прибрежной зоне, сейчас спасательные службы устраняют последствия удара стихии.

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