Маккейн раскритиковал оборонную часть бюджета США

«Хотя комитет подробно рассмотрит запрос президента по бюджету на оборону, уже ясно, что этот запрос не является адекватным угрозам национальной безопасности, с которыми мы столкнулись, а также растущим требованиям, которые они накладывают на наших военных», — говорится в заявлении Маккейна, передает Росбалт.

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По его словам, при дальнейшем поддерживании установленных лимитов на расходы, согласно договоренностям партий, Обама предлагает потратить на оборону на $17 млрд меньше, чем необходимо и было запланировано.

Ранее сообщалось, что Джон Маккейн внес на рассмотрение американского сената законопроект об отказе от использования российских ракетных двигателей РД-180.