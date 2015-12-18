Вновь Госдеп во всем виноват: Маккейн раскритиковал Керри за пророссийскую риторику

Политик в эфире телеканала Fox News раскритиковал администрацию Белого дома и лично главу Госдепартамента за пророссийскую риторику, передает Lenta.ru.

«Это самые замечательные комментарии от госсекретаря Керри, которые я слышал в своей жизни: теперь мы не должны избавляться от (президента Сирии) Башара Асада, с русскими все нормально, мы собираемся поладить с Владимиром Путиным», - указал Маккейн на высказывания дипломата.

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Кроме того, политик критично высказался в адрес команды американского лидера Барака Обамы за уступки Москве при столкновениях с интересами Вашингтона на международной арене. «Это такое пособничество Путину, которого я не видел ни при каком другом президенте», - подчеркнул сенатор.

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Маккейн также иронично высказался о заочном диалоге между претендентом на пост президента США Дональдом Трампом и российским лидером. «Это брак, заключенный на небесах», - съязвил он. В четверг, 17 декабря, Путин после большой пресс-конференции высказал мнение, что американский миллиардер является «абсолютным лидером президентской гонки», передавал ТАСС. Бизнесмен оценил это высказывание как «комплимент от человека, которого уважают не только в своей стране, но и за ее пределами».