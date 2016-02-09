Марин Ле Пен собралась бороться за пост президента Франции

«Да, я буду кандидатом в президенты на выборах 2017 года. Я тот кандидат, который будет защищать правду», — заявила она в эфире телеканала TF-1, пишет Росбалт.

Возглавляемая Ле Пен партия выступала за проведение жесткой антимигрантской политики.

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В декабре 2015 года «Национальный фронт» победил в первом туре региональных выборов, однако в ходе второго тура, существенно потерял свои позиции.