Экзит-полл: партия Ле Пен побеждает на региональных выборах во Франции

По предварительным данным, в общей сложности партия может набрать около трети голосов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Это первые выборы после трагических событий 13 ноября в Париже, унесших жизни 130 человек.

Эти выборы рассматриваются как важный индикатор уровня поддержки нынешнего французского правительства социалистов и его политики в сфере безопасности и миграции.

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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс, пытаясь поддержать Социалистическую партию на этих выборах, в четверг призвал французов проявить патриотизм.

Отмечается, что региональные выборы во Франции обычно отличаются невысокой активностью из-за довольно ограниченных полномочий региональных администраций.