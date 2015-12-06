Экзит-полл: партия Ле Пен побеждает на региональных выборах во Франции
Согласно данным экзит-поллов, на региональных выборах во Франции в шести из 13 регионов лидирует крайне-правый Национальный фронт, возглавляемый Марин Ле Пен.
По предварительным данным, в общей сложности партия может набрать около трети голосов, передает Русская служба Би-Би-Си.
Это первые выборы после трагических событий 13 ноября в Париже, унесших жизни 130 человек.
Эти выборы рассматриваются как важный индикатор уровня поддержки нынешнего французского правительства социалистов и его политики в сфере безопасности и миграции.
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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс, пытаясь поддержать Социалистическую партию на этих выборах, в четверг призвал французов проявить патриотизм.
Отмечается, что региональные выборы во Франции обычно отличаются невысокой активностью из-за довольно ограниченных полномочий региональных администраций.