Жертвами боев возле сирийского Алеппо стали по меньшей мере 120 человек - правозащитники

Об этом сообщила базирующаяся в Британии группа "Сирийская обсерватория по правам человека", передает "Радио Свобода".

Как заявляют правозащитники, самые тяжелые бои шли возле города Ратиян, недалеко от Алеппо.

Из-за боев продолжается массовый поток беженцев в сторону границы с Турцией.

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Ранее УНИАН сообщал, что сирийские повстанцы "борются за выживание" в сирийском городе Алеппо и его окрестностях после того, как российская авиация помогла войскам Асада разорвать жизненноважные для повстанцев маршруты поставки.

Российские авиаудары на поддержку наступления войск Асада на позиции повстанцев в Алеппо совпали с провалом мирных переговоров в Женеве, и это помогло усилить подозрения оппозиции, что Россия и ее союзники больше заинтересованы в обеспечении военной победы над повстанцами, чем в урегулировании ситуации.