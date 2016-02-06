Жертвами боев возле сирийского Алеппо стали по меньшей мере 120 человек - правозащитники
За прошедшие сутки, 5 февраля, в ходе тяжелых боев между повстанцами и сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми Россией с воздуха, вблизи северного сирийского города Алеппо погибло по меньшей мере 120 человек от обеих сторон.
Об этом сообщила базирующаяся в Британии группа "Сирийская обсерватория по правам человека", передает "Радио Свобода".
Как заявляют правозащитники, самые тяжелые бои шли возле города Ратиян, недалеко от Алеппо.
Из-за боев продолжается массовый поток беженцев в сторону границы с Турцией.
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Ранее УНИАН сообщал, что сирийские повстанцы "борются за выживание" в сирийском городе Алеппо и его окрестностях после того, как российская авиация помогла войскам Асада разорвать жизненноважные для повстанцев маршруты поставки.
Российские авиаудары на поддержку наступления войск Асада на позиции повстанцев в Алеппо совпали с провалом мирных переговоров в Женеве, и это помогло усилить подозрения оппозиции, что Россия и ее союзники больше заинтересованы в обеспечении военной победы над повстанцами, чем в урегулировании ситуации.