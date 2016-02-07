Арабские Эмираты готовы начать наземную операцию в Сирии
Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовности направить в Сирию в составе войск международной коалиции по борьбе с ИГИЛ свой военный контингент.
Министр иностранных дел страны Анвар Гаргаш на вопрос журналистов о том, готовы ли Арабские Эмираты отправить своих военных в Сирию при необходимости, ответил: "Такова наша позиция с самого начала. Мы не удовлетворены текущими темпами борьбы с ИГ".
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"Мы не говорим о тысячах военных. Но мы говорим о военных, которые будут участвовать в наземной операции, которые будут оказывать поддержку,"- цитирует министра Reuters.
При этом Гаргаш подчеркнул, что для Арабских Эмиратов в такой операции ключевым будет "лидерство США".
Отметим, недавно Саудовская Аравия также заявила о готовности использовать свои войска в наземной операции международной коалиции во главе с США по борьбе против ИГИЛ в Сирии.