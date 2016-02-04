Саудовская Аравия готова ввести войска в Сирию с согласия коалиции

Об этом заявил в четверг представитель военного ведомства страны генерал Ахмед Асири, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Асири, войска будут противодействовать экстремистской группировке "Исламское государство".

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"Мы решительно настроены сражаться с ДАИШ (ИГ) и победить их", - сказал генерал. Он не назвал точного количества солдат, которое страна готова послать через сирийскую границу.

Как сказал военный, коалиция западных стран примет решение, санкционировать ли операцию, на предстоящей встрече в Брюсселе.

При этом Саудовская Аравия вовлечена в военные действия в соседнем Йемене, где активизировались повстанцы-хуситы.

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Напомним, спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил перерыв в начавшихся в понедельник международных переговорах по Сирии. Мистура заявил, что они находятся под угрозой срыва из-за активизации военных действий в Сирии.